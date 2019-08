Cassero inaccessibile ai disabili, le scuse del Comune: “Problema risolto”

Il Comune di Grosseto, riguardo all’increscioso episodio occorso sabato sera a un cittadino con disabilità, impossibilitato a raggiungere il Cassero senese, “si scusa con lo stesso e con tutti le altre persone che dovessero aver avuto limitazioni nell’accedere alle strutture comunali per motivi legati alla logistica”.

“Il problema dell’accesso alle carrozzine è stato risolto e il Cassero è fruibile nei suoi spazi a chi desidera partecipare agli eventi in programma nei prossimi giorni e per tutto l’anno. E a chi, negli orari di apertura, semplicemente desidera visitare il nostro storico monumento – continua la nota del Comune -. Sarà cura dell’amministrazione, in collaborazione con le altre realtà interessate, garantire la massima funzionalità e l’accesso a tutti”.