Covid, il Comune accerta i positivi in autonomia: “Il tracciamento Asl non funziona”

“Il primo gennaio scorso, a fronte dei ritardi della Asl perchè, ha inteso spiegare il diretto generale, la centrale di tracciamento ‘è sommersa dai nuovi contagiati’, il sindaco di Sorano ha invitato i cittadini risultati positivi al covid a segnalarsi al Comune, nel risetto della loro privacy”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Comune di Sorano.

“Dal 24 dicembre al 2 gennaio, nel quotidiano bollettino numerico, sospeso per tre giorni poi non recuperati, la Asl non ha citato casi positivi a Sorano e il database del Sispc, cioè il sistema informativo regionale, ha riportato ieri pomeriggio il primo nominativo di positivo al covid – prosegue il comunicato -. Stando quindi ai dati, se pur a singhiozzo e in ritardo, della Asl, Sorano potrebbe essere ritenuta un’isola relativamente indenne, ma non è così. A stamattina, al Comune sono pervenute 16 segnalazioni di positivi al Covid. 13, sempre a stamani, non risultavano presi in carico dalla Asl e risultavano in autoisolamento“.

“Dunque – continua la nota –, secondo una valutazione assolutamente ufficiosa, in questo momento nel comune di Sorano risulterebbero 19 positivi (3 sono in carico alla Asl dal 23 dicembre)“.

“Pur comprendendo i problemi creati dall’esplosione dei tamponi e dalla caratteristiche della nuova variante – sottolinea il sindaco Vanni –, non disponendo dei nominativi e dei recapiti dei postivi, abbiamo potuto attivare solo da oggi il servizio di rimozione dei rifiuti, voluto dalla Regione Toscana, che segue particolari procedure. In più. ed è importante, non ci sono certezze circa la presa in carico di tutti i positivi. In periodi di grave emergenza nessuno si tira indietro, ma non si possono lasciare proprio, in periodi di emergenza, i Comuni, e quindi i cittadini, senza un minimo di necessari punti di riferimento operativi”.