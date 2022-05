Ospedale Petruccioli, il Comune: “Terminare attività di cure intermedie Covid”

La Giunta comunale di Sorano ritiene che, a fronte di un quadro Covid in costante miglioramento soprattutto a livello ospedaliero, sia possibile terminare l’attività delle cure intermedie Covid di Pitigliano, che di fatto assorbono l’intero ospedale, con la sola eccezione del pronto soccorso e degli ambulatori.

“Questo anche perché, a quanto risulta, nelle ultime quarantotto ore non ci sarebbero stati ricoverati e non sarebbe quindi più necessaria la presenza di personale che a rotazione arriva dai reparti di altri ospedali della provincia, ai quali viene ‘sottratto’ – continua la Giunta -. La Giunta ricorda che la richiesta di ripristino delle normali attività ospedaliere (reparto di medicina e ospedale di comunità) sospese da quando sono state introdotte, per la seconda volta in due anni, le cure intermedie Covid, è stata avanzata alla Asl Sud Est dai sindaci dei tre Comuni delle Colline del Fiora ed è in attesa di risposta”.

“La Giunta comunale ritiene che in sede di conferenza dei sindaci della zona sud sia necessario aprire un confronto con la Asl Sud Est sul ruolo dell’ospedale di Pitigliano e sulle carenze di personale medico ed infermieristico, confronto al quale non può certo sottrarsi la Regione Toscane e in particolare l’assessorato alla salute, e che dovrà necessariamente riguardare anche l’pspedale di Orbetello dove, come è ben noto, mancano medici e infermieri in misura significativa – termina la nota -. La Giunta dà mandato al sindaco di prendere tutte le iniziative necessarie nelle sedi ritenute opportune e di riferire al Consiglio comunale“.