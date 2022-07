Portiglioni, il Comune: “In via del Mercato la sosta è solo per i residenti”

L’amministrazione comunale di Scarlino ha deciso di vietare lo sosta in via del Mercato a Portiglioni (Puntone di Scarlino) a chi non risiede nella frazione o comunque non ha lì una proprietà.

«Il provvedimento – spiega il sindaco Francesca Travison – si è reso necessario per rendere più semplice a chi abita nella zona trovare parcheggio per la propria auto: spesso infatti le macchine vengono lasciate in sosta per settimane, specialmente dai turisti che escono in barca, e questo causa disagi ai cittadini».

I residenti e i proprietari di immobili avranno a disposizione un tagliando da esporre nella parte anteriore della loro auto: l’autorizzazione potrà essere ritirata negli uffici della Polizia municipale nel centro urbano capoluogo. Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli agenti al numero 0566.38545.