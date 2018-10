Cripta di Giugnano: il Comune aderisce all’Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche

Il Comune di Roccastrada aderisce all’Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana con la cripta dell’abbazia di San Salvatore a Giugnano.

L’iniziativa, approvata dal consiglio comunale che si è svolto ieri, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella riscoperta del luogo storico a poca distanza dal castello di Montemassi, inserito anche nella campagna “I luoghi del cuore” del Fai, Fondo ambiente italiano, dove è possibile votarlo fino al 30 novembre, e al centro di altre iniziative di valorizzazione.

L’Istituto e i suoi obiettivi

“L’Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana – afferma Emiliano Rabazzi, assessore alla cultura di Roccastrada – è nato alcuni anni fa con l’obiettivo di promuovere lo studio e la valorizzazione delle abbazie storiche presenti nella nostra regione, incentivando la ricerca storica e artistica legata a questi luoghi e favorendo la loro promozione, sia a livello turistico che verso le comunità locali. Obiettivi che condividiamo pienamente nel lavoro che stiamo portando avanti per far conoscere sempre di più la cripta dell’Abbazia di San Salvatore a Giugnano, punto di riferimento artistico, storico, culturale e religioso nella storia del nostro territorio”.

Campagna del Fai e altre azioni

“L’adesione all’Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana – aggiunge Rabazzi – rafforza l’inserimento della cripta dell’abbazia di San Salvatore a Giugnano nella campagna del Fai, che vede impegnato il nostro Comune in azioni diverse di sensibilizzazione, fra cui anche una pagina Facebook, SalvaGiugnano, e il contest fotografico #salvagiugnano organizzato sulla stessa pagina e aperto fino al 15 ottobre con la possibilità di votare le foto più belle ricevute nei giorni scorsi”.

Per votare la cripta dell’abbazia di San Salvatore a Giugnano nella campagna “I luoghi del cuore” è possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.iluoghidelcuore.it e cliccare sul luogo roccastradino oppure esprimere il voto con una firma presso l’ingresso del palazzo comunale di Roccastrada, nelle rispettive Pro Loco, alla portineria del palazzo della Provincia e all’info point in corso Carducci a Grosseto.

Per votare le foto del contest, invece, è sufficiente andare sulla pagina Facebook SalvaGiugnano, visionare le foto dell’album “Contest fotografico #salvagiugnano” e scegliere la foto preferita con un like o un’emoticon. L’iniziativa è promossa dal Comitato festeggiamenti Pro Loco di Roccastrada in collaborazione con il Comune di Roccastrada.