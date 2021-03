Cosap, il Comune: “Ecco i moduli utili a contestare eventuali irregolarità”

“Informiamo che presso gli uffici comunali di Monterotondo Marittimo sono disponibili i moduli per contestare eventuali irregolarità riscontrate dai cittadini all’interno dell’avviso della Cosap provinciale per l’anno 2018″.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Comune di Monterotondo Marittimo.

“Al di là degli errori più eclatanti, come l’invio a persone defunte o inesistenti, il modulo serve per aiutare il cittadino nell’analisi di possibili difformità o errori all’interno dell’avviso di pagamento – continua la nota -. Il documento compilato, da inviare alla Provincia di Grosseto, consente al cittadino di avanzare una richiesta di rettifica o di annullamento in autotutela della cartella ricevuta, specificando la motivazione: come l’errato nominativo del destinatario, gli errori nel calcolo della metratura, l’applicazione della tariffa, le eventuali esenzioni che non sono state applicate o altre motivazioni“.

Il modulo può essere scaricato anche dal sito internet del Comune di Monterotondo Marittimo, al link http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/il-comune/uffici-e-servizi/ufficio-urbanistica-ed-edilizia-privata/modulo-contestazione-cosap-provincia