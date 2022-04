Monumento ai Caduti imbrattato: il Comune impegnato a cancellare le scritte

Il Comune di Massa Marittima si è subito attivato per ripulire il monumento ai Caduti di Niccioleta, nel Parco di Poggio, che è stato imbrattato dai vandali.

Gli operai, già dalla giornata del 12 aprile, hanno provveduto a cancellare le scritte che si trovano sulla parte posteriore, di cui tuttavia rimane ancora traccia, poiché la pietra grezza trattiene il colore. Per questo non è escluso che il Comune sia costretto a ricorrere, nei prossimi giorni, ad una squadra specializzata per completare l’intervento.

“Chi ha imbrattato il monumento ai Caduti – ha dichiarato Irene Marconi, assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima – in maniera più o meno consapevole si è reso autore di un gesto grave che denota mancanza di conoscenza e di rispetto per la nostra storia e per la storia dei nostri martiri. E cosa altrettanto grave, una mancanza di rispetto per i beni pubblici che tutti dovremmo avere a cuore perché sono un patrimonio comune. Provo amarezza per queste persone che si divertono con così poco, sprecando il loro tempo a fare dispetti e danni, a cui poi si deve porre rimedio con i soldi pubblici, con i soldi di tutti i cittadini”.