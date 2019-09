Palio delle Botti, la soddisfazione di organizzatori e Comune: “Edizione straordinaria”

Decimo anno festeggiato alla grande per il Palio delle Botti a Manciano, con grande soddisfazione dei bottai mancianesi, comitato organizzatore della manifestazione.

Il mese di festeggiamenti si è aperto giovedì 8 agosto con una serata, molto apprezzata dal pubblico, in collaborazione con l’Usd Manciano: un po’ di storia di Manciano, un po’ di ricordi delle edizioni precedenti del Palio e tanta buona musica in compagnia dei Linea Continua.

Le tre giornate del Palio (che tradizionalmente cadono l’ultimo fine settimana di agosto) si sono aperte ufficialmente venerdì 23 agosto, in collaborazione con Avis Manciano, con lo spettacolo di presentazione delle squadre in gara dei sei rioni (Borgo, Cassero, Fonti, Imposto, Monumento e Mulinello) e dei cenci dipinti in palio per i vincitori.

Sabato 24 agosto, in notturna, il Trofeo Rosa, giunto alla quarta edizione, per la prima volta ha visto le atlete dei sei rioni gareggiare a coppie. Il successo è andato alle ragazze del rione Mulinello, dopo una bellissima finale contro il rione Borgo, che si sono aggiudicate il Palio dipinto da Elena Laghi.

La gara maschile di domenica 25 agosto ha visto prevalere il rione imposto sul rione Cassero, portandosi così a 4 vittorie complessive, eguagliando il rione Monumento, vincitore dello scorso anno. I vincitori sono stati premiati con il cencio dipinto da Alberto Bernardini.

Il premio per la migliore botte dipinta, intitolato a Gemma Detti, è andato a Stefano Rinaldi per il rione Borgo. Le altre botti in gara (il cui tema era la terra) sono state dipinte da Chiara Martini (rione Cassero), Daniela Scozzi (rione Fonti), Fabrizio Pieraccini (rione Imposto), Rachele Coppi (rione Monumento) e Lisa Simonini (rione Mulinello).

Durante la Festa delle Cantine, giunta alla 25^ edizione, all’interno della quale il Palio è nato nel 2010, domenica 8 settembre si è corso un Palio straordinario, in collaborazione con la Pro Loco, rievocando lo stesso percorso del primo Palio: da piazza della Rampa a piazza Garibaldi, tutte le squadre insieme, senza regole.

Il successo è andato al rione Mulinello, che ha battuto di misura il rione Cassero, aggiudicandosi il cencio dipinto da Renzo Cappelletti e il trofeo a forma di botte, realizzato appositamente per questa occasione, in collaborazione con il Comune di Manciano, che passerà poi ai vincitori del Palio del 2020.

I ringraziamenti del Comune

“Quest’anno Manciano ha regalato due anniversari importanti: il decimo anno di vita del Palio delle Botti e il 25esimo compleanno della Festa delle cantine. Per noi è stato un orgoglio festeggiare queste manifestazioni così sentite a cui ha collaborato fortemente tutta la popolazione e tanto importanti da conferire ogni anno di più un forte impulso e una grande vitalità a tutta la comunità di Manciano, attraendo moltissimi turisti da fuori regione”.

Queste le parole del sindaco di Manciano, Mirco Morini, il quale intende spendere alcune considerazioni sulle manifestazioni folkloristiche del paese, che si sono appena concluse.

“Durante i due grandi appuntamenti appena trascorsi – continua il sindaco – quello che ho percepito è l’attaccamento al territorio e alle tradizioni da parte dei mancianesi, soprattutto da parte delle generazioni più giovani. Sono felice che la nostra comunità prenda parte attivamente a questo tipo di eventi popolari che diventano imprescindibilmente un richiamo per i turisti e quest’anno ne è stata la riprova. Infatti, sono proprio queste le manifestazioni che richiamano i visitatori dalle regioni confinanti e riescono a promuovere fortemente il nostro meraviglioso territorio dando linfa all’economia delle tante imprese del posto. Per la buona riuscita degli eventi c’è il grande lavoro di tutti. E’ per questo che desidero ringraziare tutte le associazioni di volontariato, Avis, Protezione civile, Misericordia di Manciano, forze dell’ordine, il presidente della pro loco di Manciano Alessandro Bardelli, il gran Priore Monica Balsano e con lei Fabrizio Pinzi, tutti gli sponsor fra i quali Banca Tema sempre presente e disponibile a supportare le varie iniziative. Solo grazie al grande aiuto di tutti questi soggetti e dei cittadini, il successo di grandi eventi come questo è assicurato“.

“Il mio augurio – conclude Mirco Morini – è che tutte queste straordinarie manifestazioni possano durare e crescere nel tempo, con il supporto dell’amministrazione comunale, vista la grande importanza sociale, economica, turistica e culturale che rivestono per tutto il territorio”.

Foto: Tiziano Coli