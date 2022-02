“Siamo sconvolti, increduli e addolorati per la morte improvvisa di Piero. Non abbiamo parole in questo momento così doloroso che colpisce profondamente ognuno di noi, dal punto di vista personale e lavorativo”.

Queste le prime parole di cordoglio del sindaco di Manciano Mirco Morini, di tutta l’amministrazione comunale, da parte del Consiglio tutto e dei dipendenti per la scomparsa improvvisa del comandante della Polizia Municipale del Comune di Manciano Piero Rossi, 65 anni, avvenuta ieri, a causa di un malore, all’interno della sua abitazione.

“Piero per me era un amico – commenta il sindaco Morini –, cresciuti insieme sul campo di pallone nelle giovanili del Manciano calcio. Era un bravissimo comandante, rappresentava il punto di riferimento della sicurezza nel nostro vastissimo territorio. Sapeva gestire con cura ogni criticità e ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini, sempre disponibile e pronto a dare un contributo valido e concreto. Uomo apprezzato dalla comunità intera e dai suoi colleghi, Piero era prossimo alla pensione. Siamo tutti più soli. Ci uniamo al dolore della moglie di Piero, Simonetta e dei due figli Filippo e Iacopo“.

“L’ultima foto in cui eravamo insieme è stata scattata lunedì 7 febbraio, all’inaugurazione del Postamat di San Martino sul Fiora, e come sempre c’eri. In questa occasione ti invitavo a prendere la parola accanto al sindaco perché per me, oltre che un Comandante serio e competente, eri un amico. Abbiamo collaborato insieme per numerose iniziative e i tuoi preziosi consigli non sono mai mancati. Grazie Piero per la tua infinita disponibilità. Sono vicino alla famiglia di Piero, in particolare alla moglie Simonetta e ai figli Filippo e Iacopo”.

Questo il ricordo del capogruppo di maggioranza, Roberto Bulgarini, sul comandante della Polizia Municipale Piero Rossi.

La camera ardente nella sala consiliare del Comune è stata allestita già da ieri sera e tutti gli uffici comunali, oggi, 9 febbraio, resteranno chiusi al pubblico per lutto.

Giovedì 10 febbraio, alle 11, saranno celebrati i funerali del comandante della Polizia Municipale Piero Rossi, nella chiesa di San Leonardo a Manciano. La sepoltura avverrà al cimitero di Montemerano.