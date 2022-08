La Buca, il Comune: “Polemiche infondate, disposti a verificare progetto per l’ex cava”

L’amministrazione comunale di Manciano intende fare chiarezza sulla questione legata al sito dell’ex cava denominato la “Buca” a Saturnia, dopo le polemiche nate sui social network.

“Questa amministrazione crede fortemente nel principio di trasparenza e intende comunicare ai cittadini con chiarezza ed efficacia la possibilità di vedere realizzato un progetto di riqualificazione di questa area di proprietà, per una parte di Banca Tema. Questa Giunta – spiega in una nota l’amministrazione comunale di Manciano – non è mai stata mani nelle mani e ha sempre portato avanti con impegno le questioni inerenti alla frazione di Saturnia, spesso mettendola al primo posto. Nel caso specifico, in questo ultimo anno, precisamente nel luglio 2021, c’è stato un incontro tra i gruppi del Consiglio comunale e Banca Tema, la quale ha presentato il progetto per l’ex cava di travertino. Il giorno 17 agosto del 2021 la Giunta Morini ha ricevuto ufficialmente il progetto protocollato di riqualificazione dell’area de La Buca di Saturnia, sviluppato dall’ingegnere Giampaolo Imbrighi. Una scelta progettuale che risultava armonica, con finalità naturalistiche e culturali di spessore. Il giorno 2 febbraio 2022 questa amministrazione, con una lettera formale, ha chiesto un incontro ufficiale a Banca Tema, al fine di valutare l’iter tecnico-amministrativo finalizzato alla fattibilità del progetto. Dunque, la Giunta Morini si è interessata alla problematica del sito e la strumentalizzazione di questa questione avvenuta sui profili degli utenti di Facebook getta fango sull’ente comunale. Tutte le polemiche nate sulla buca di Saturnia sono futili, lesive e non veritiere“.