Un’area polivalente nella frazione: il Comune riceve un contributo dalla Regione

Cresce il progetto dell’area polivalente per l’attività ludico-sportiva a Marsiliana grazie a un contributo della Regione Toscana per il sostegno a investimenti in materia di impiantistica sportiva.

L’amministrazione comunale di Manciano aveva messo a bilancio risorse proprie per la realizzazione di un campo da gioco nel centro di Marsiliana, tra il parco giochi e la chiesa principale, per il quale i lavori sono già in fase finale. Il Comune, attraverso l’adesione a un bando, ha ricevuto un contributo di circa 160mila euro dalla Regione attraverso il quale l’ente sarà in grado di ampliare il progetto con la realizzazione di una struttura fissa polifunzionale a vantaggio di tutta la popolazione e fruibile dalle associazioni per iniziative ed eventi sociali, culturali ed enogastronomici.

“Grazie all’impegno dei nostri uffici tecnici – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Valeria Bruni –, abbiamo aderito a un bando regionale rivolto a quegli enti locali che nel 2021 abbiano sostenuto spese per interventi relativi alla realizzazione di spazi e impianti sportivi e la realizzazione di nuovi impianti. Crediamo opportuno investire questi ulteriori fondi per l’attuazione di una struttura che potrà soddisfare le esigenze di chi svolge attività sportiva, come nuovi spogliatoi, ma anche per eventi e iniziative culturali e sociali. Il Comune reperirà ulteriori risorse per il completamento dell’opera”.

“Dopo tanti anni – spiega la consigliera comunale con delega alla toponomastica Chiara Martini – Marsiliana finalmente sarà dotata di una struttura che permetterà soprattutto ai più giovani di utilizzare un vero campo attrezzato. Ma non solo. Il mondo dell’associazionismo potrà contare su uno spazio che farà da punto di riferimento per tutta la comunità. Sono convinta che questa nuova area polifunzionale darà ancora più valore allo stare insieme dei ragazzi”.