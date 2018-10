Condotta anomala di un dipendente di Sei Toscana, il Comune: “La Municipale intervenga”

La Giunta del Comune di Grosseto ha visionato un filmato dal quale si delinea una condotta anomala da parte di un dipendente di Sei Toscana durante l’orario di lavoro, nello specifico durante le azioni di raccolta dei rifiuti in via Giada. Nel video, si nota l’operatore che abbandona i rifiuti in strada invece di raccoglierli.

La Giunta ha, perciò, incaricato la Polizia municipale di svolgere ogni accertamento a riguardo, al fine di verificare eventuali responsabilità a carattere amministrativo o penale.

“Si tratta di un atto particolarmente grave – commenta Simona Petrucci, assessore all’Ambiente –, soprattutto perché commesso da un operatore che dovrebbe avere una sensibilità particolare riguardo al decoro e all’igiene della nostra città. Come amministrazione, portiamo avanti il nostro impegno nel campo dell’educazione ambientale, formando i cittadini piccoli e grandi su come gestire il rifiuto. Ecco che spiace molto scoprire che proprio un dipendente del gestore dei servizi ambientali possa, così apertamente, ignorare ogni più piccola norma in materia”.