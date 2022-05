Pista ciclabile termina su stallo per disabili, il Comune: “Il parcheggio sarà spostato”

In relazione ai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale nella zona di via Adige, a Grosseto, l’amministrazione comunale precisa che il cantiere di costruzione è tutt’ora aperto.

In particolare, laddove è attualmente presente uno stallo per il posteggio riservato alle persone con disabilità, il Comune fa sapere che questo sarà spostato nelle immediate vicinanze così come previsto nel programma dei lavori.

“Il Comune si è immediatamente attivato e, in seguito a un fattivo confronto con la ditta esecutrice affinché le aree di cantiere siano opportunamente segnalate – si legge in una nota dell’amministrazione –, si è provveduto al posizionamento di una transenna che interrompe il tratto di ciclopedonale, rendendo dunque ancora fruibile il posto auto riservato, fino a quando il cantiere non sarà definitivamente chiuso e lo stallo spostato”.