Il Comune incontra la Fondazione Cassa di Risparmio: presentati i progetti per la città

Oggi il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il segretario generale, Luca Canessa, hanno incontrato a Firenze i vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: il presidente, Luigi Salvadori; il direttore generale, Gabriele Gori; Alfonso De Pietro, consigliere del cda, e Carlo Vellutini, membro del Comitato di indirizzo della Fondazione in rappresentanza del Comune di Grosseto.

Il sindaco ha presentato alla Fondazione una selezione di proposte progettuali che l’amministrazione comunale ritiene strategiche per sostenere il rilancio e lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio.

“Il Comune di Grosseto ha da sempre trovato nella Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze un alleato importante per la valorizzazione di progetti davvero vitali per l’economia e per la società della Maremma – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Oggi l’amministrazione comunale propone alla Fondazione una serie di progetti che dimostrano una chiara visione per una Grosseto del futuro che vuole dare la massima rilevanza alla cultura e alla formazione come volano per la crescita locale”.

Si tratta di due tipologie di progetti, la prima riguarda quelle progettualità in una fase avanzata di progettazione o realizzazione nel campo dei beni culturali, del volontariato e dell’educazione e formazione, per un totale di circa 500mila euro che è possibile finanziare tramite i bandi ordinari presentati dalla Fondazione lo scorso 11 novembre.

La seconda linea progettuale riguarda quei programmi di più ampio respiro ideati secondo gli indirizzi e le finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un valore totale di circa 9.5 milioni.