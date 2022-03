Il Comune assume tre persone: a breve attiva procedura di selezione per mobilità volontaria

A partire dal 1° aprile, cliccando sul link https://new.comune.grosseto.it/web/mobilita/, sarà possibile inviare la candidatura, attraverso la piattaforma online, per la procedura di mobilità volontaria per 3 posti per istruttore direttivo amministrativo Cat. D Ccnl Comparto funzioni locali.

Tra i vari requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, c’è l’essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso un’amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 in categoria D del vigente Ccnl Comparto Funzioni Locali. Saranno ammessi alla procedura anche i dipendenti a tempo parziale con rapporto di lavoro originariamente instauratosi a tempo pieno, a condizione che accettino di trasformare a tempo pieno, al momento del trasferimento nei ruoli del Comune di Grosseto, il predetto rapporto di lavoro part time.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o in alternativa la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns) a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n 26 del primo aprile 2022, ovvero dal 2 aprile e non oltre le ore 12.00 del 16 aprile 2022 compilando l’apposito modulo elettronico attraverso la piattaforma digitale, alla quale si accede tramite il link https://new.comune.grosseto.it/web/mobilita/.