Due incendi in poche ore, il Comune: “Non accendete fuochi, continua il divieto”

Il Comune di Gavorrano informa tutta la cittadinanza che ai sensi della Legge forestale della Toscana (articolo 76, comma 1, lettera b) è stato istituito un periodo di alto rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 27 settembre al 10 ottobre compreso.

Il Comune di Gavorrano, su indicazione del sindaco Andrea Biondi, ha dato diffusione immediata della comunicazione attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e sulla pagina Facebook.

“Preme sottolineare che in tale periodo valgono gli stessi divieti di abbruciamento dei residui vegetali (agricoli e forestali) ed accensione fuochi del periodo luglio/agosto, pertanto vige il divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento; non è consentito, pertanto, intraprendere attività di abbruciamento, indipendentemente da orari e da distanza dal bosco – si legge in un comunicato del Comune di Gavorrano -. Nella tarda giornata di ieri due sono stati gli episodi di incendi sviluppatosi nel territorio di Gavorrano, esattamente presso Col di Sasso, al confine con il comune di Scarlino, e presso la località Casteani, con impegno immediato di Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali e squadra antincendio delle Bandite di Scarlino. Grazie a tale intervento gli incendi non si sono diffusi e messi immediatamente sotto controllo e circoscritti. Alle persone impegnate va il ringraziamento dell’amministrazione comunale“.

“Fondamentale ricordare che secondo il regolamento d’Igiene urbana, sanità pubblica e per la tutela del territorio vigente nel Comune di Gavorrano ogni cittadino ha il dovere di:

contribuire nelle forme possibili alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica rispettando le norme di comportamento indicate nel presente regolamento e nelle altre discipline speciali;

adottare comportamenti individuali e collettivi che non creino rischio per l’ambiente e la salute pubblica.

In particolare, secondo tale regolamento, i proprietari di aree e terreni ubicati nei centri abitati o comunque nelle vicinanze di abitazioni o fiancheggianti il suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell’erba e della vegetazione e mantenere le condizioni igieniche dei luoghi in modo tale da evitare il proliferare di insetti e animali nocivi ed inconvenienti vari e rischio incendi – termina la nota -. Attraverso tale nota si ricorda alla cittadinanza il rispetto di tale regolamentazione ed è volontà della presente amministrazione comunale prevedere un inasprimento delle sanzioni relative al non rispetto di tale regolamento“.