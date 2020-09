Creato un profilo fake su Instagram: il Comune sporge denuncia

In queste ore è stata segnalata l’apertura di una falsa pagina su Instagram, chiaramente associabile al Comune di Follonica, nella quale è stato anche utilizzato lo stemma del Comune come foto profilo. La pagina sta pubblicando post: si tratta di una pagina non istituzionale, aperta da ignoti e non riconducibile all’ente.

L’amministrazione comunale di Follonica, nel diffidare chiunque ad utilizzare il proprio nome e lo stemma (attualmente disciplinato dall’art. 6, comma 2, del Tuoel n. 267/00) ha sporto immediata denuncia ai Carabinieri, oltre alla segnalazione a Instagram.

Il Comune sottolinea che “tra l’altro, stemma è il segno distintivo del Comune ed elemento grafico rappresentativo della identità dell’ente, quindi di proprietà dell’ente che, pertanto, ne esercita facoltà e poteri propri di questo diritto: tra questi la tutela contro atti appropriativi, quali quelli di usurpazione del titolo, ma di uso improprio o comunque non consentito. Tale tutela, coprendo il diritto all’uso, assicura la cessazione del pregiudizio derivante dall’uso che altri indebitamente ne faccia, prevedendo anche il risarcimento dei danni“.