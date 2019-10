“Sì al corridoio tirrenico”: anche il Comune di Follonica aderisce alla manifestazione

L’amministrazione comunale di Follonica aderisce alla manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Grosseto e in programma per sabato 12 ottobre, in favore del corridoio tirrenico.

Pochi giorni fa gli amministratori follonichesi hanno incontrato i sindacati e il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, il quale ha presentato un documento, predisposto appunto dalla Camera di Commercio, per condividere una visione collettiva e azioni finalizzate a promuovere, migliorare e strutturare linee di sviluppo condivise per il rilascio della Maremma.

“Tra queste azioni – dichiara il sindaco Andrea Benini –, il corridoio tirrenico ha un’importanza prioritaria. La mancanza di infrastrutture rappresenta un punto debole dell’economia locale, in particolare per i settori del turismo e dell’agricoltura, sui quali la Maremma ha forti potenzialità ancora da sfruttare: Aderire a questa iniziativa vuol dire tutelare e promuovere idee di sviluppo del territorio, condivise tra tutti gli attori coinvolti, dando una risposta concreta ai cittadini e alle imprese che decidono di investire proprio qui, garantendo vie di comunicazione moderne e sicure, in grado di tutelare la sicurezza di chi le percorre“.

L’iniziativa di sabato prossimo, coordinata dalla Camera di Commercio, ha riscosso il consenso di enti locali, associazioni di categoria, Legambiente e dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada.