Ritardi luminarie natalizie, il Comune “Imprevisto per la ditta incaricata”

L’amministrazione comunale di Manciano spiega che gli addobbi natalizi verranno installati nella giornata di domani, domenica 19 dicembre.

Dopo numerose polemiche sui ritardi dell’installazione delle luminarie, l’amministrazione comunale di Manciano comunica che la ditta incaricata all’allestimento natalizio delle frazioni e del centro di Manciano ha avuto un imprevisto e che verrà ad addobbare il territorio nella giornata di domani, domenica 19 dicembre.

“Rimaniamo perplessi – spiega l’amministrazione comunale di Manciano – nel vedere un accanimento feroce nei confronti della nostra Giunta sui ritardi delle luminarie. Sui social si è scatenato un vero e proprio inferno mediatico con insulti gratuiti e incomprensibili nei confronti degli assessori e del sindaco. Ribadiamo che l’impedimento si è verificato a causa di un imprevisto che ha avuto la ditta in un’altra città e ricordiamo a tutti i cittadini che i social network non dovrebbero diventare terreno fertile per i cosiddetti leoni da tastiera, dediti unicamente a seminare odio”.