Nuovo anno scolastico, il messaggio del Comune agli studenti: “Ripartiamo nella normalità con grande attenzione”

“I nostri bambini e ragazzi domani torneranno sui banchi di scuola, in presenza e in sicurezza, in un clima di festa nell’incontro tra compagni e insegnanti“.

Queste le parole di augurio dell’assessore all’istruzione del Comune di Manciano, Daniela Vignali, rivolto agli studenti di ogni ordine e grado e alle loro famiglie che domani, mercoledì 15 settembre, torneranno a scuola.

“Anche quest’anno la riapertura delle scuole – spiega l’assessore Vignali – è un momento delicato in quanto l’emergenza sanitaria da Covid-19 non è ancora cessata. Gli anni precedenti ci hanno fatto vivere momenti di tensione e di preoccupazione a causa della circolazione del virus, ma quest’anno, nonostante l’attenzione alla sicurezza non dovrà mai venire meno, ripartiamo nella normalità con un sentimento di speranza e fiducia verso l’uscita dall’emergenza. Bambini, ragazzi e famiglie dovranno ancora avere un grande senso di responsabilità attraverso comportamenti corretti e il rispetto delle regole. Auguro a tutti gli studenti di vivere un buon anno scolastico e di riprendere al meglio il percorso di crescita e formazione”.

“I nostri piccoli e grandi studenti – afferma il sindaco di Manciano Mirco Morini – saranno ricordati per la grande unità, senso di responsabilità e spirito di sacrificio che hanno dimostrato nei momenti più duri e bui della pandemia. Grazie all’alto numero di vaccinati, anche tra i giovani, siamo sicuri che questo nuovo anno scolastico procederà per il meglio. Per questo motivo faccio ancora appello, a tutti coloro che non l’abbiano ancora fatto, a vaccinarsi per proteggere se stessi, chi è fragile, chi è anziano e chi non può ricevere la dose. In bocca al lupo a tutti gli alunni, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico”.