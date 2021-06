Il Comune intitola una via a Natale Lorenzini: “Ha portato in alto il nome della Maremma”

“Riconoscere il lavoro svolto dai grossetani per la propria terra e quello di coloro che hanno portato alto il nome della Maremma in Italia e all’estero è una delle finalità che il Comune di Grosseto sta cercando di perseguire in questi anni”.

A dichiararlo è il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Di qui la scelta di intitolare via Paraguay a Natale Lorenzini, dapprima piccolo artigiano poi diventato grande imprenditore, nominato presidente della Camera di Commercio, fondatore e presidente di Ance Grosseto, vicepresidente di Sat, cavaliere del lavoro e premiato con il Grifone d’oro – spiega il sindaco -. Con la sua azienda lavorò a Roma, realizzò la via Olimpica, per il Papa Giovanni Paolo II la piscina e l’eliporto, portano la sua firma anche la variante Aurelia da Grosseto a Livorno, la galleria del Monte Bianco, alcuni tratti dell’Autostrada del Sole, mentre sul territorio, tra le altre cose, creò la Mostra mercato, poi diventata Fiera del Madonnino e Telemaremma, oltre ad impegnarsi nella bonifica del fiume Ombrone”.

“Per tutti questi motivi da oggi via Paraguay si chiamerà viale Lorenzini, in memoria di questo grande imprenditore maremmano. Alla cerimonia di oggi, oltre alle autorità e alla famiglia, era presente anche un ospite d’eccezione, che ha conosciuto Lorenzini e il suo grande operato: Gianni Letta, politico e giornalista italiano – termina Vivarelli Colonna -. Voglio ringraziare, in particolare, l’assessore Giacomo Cerboni, con delega alla toponomastica per l’ottimo lavoro svolto“.