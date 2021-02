Strade regionali, il Comune incontra l’assessore: “Serve manutenzione”

Ieri pomeriggio si è svolta una produttiva videoconferenza con l’assessore regionale Stefano Baccelli per quanto riguarda il problema delle strade del comparto agricolo situate poco fuori dalla città di Grosseto (nella zona di Principina e Squadre basse), che sono rimaste di titolarità della Regione Toscana.

L’amministrazione comunale si è rivolta perciò all’Ente regionale, chiedendo un tavolo tecnico per discutere come poter ovviare al problema di una manutenzione da tempo carente, in base alle normative vigenti e in base alle risorse attuali del Comune, che al momento non permettono di coprire con la manutenzione centinaia di chilometri extraurbani.

“Auspichiamo che la formazione di questo tavolo, grazie alla disponibilità dimostrataci dall’assessore Baccelli, possa portare ad una conclusione praticabile attraverso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, anche con l’apporto dei cittadini – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Demanio Riccardo Megale -. L’obiettivo è quello di arrivare ad una soluzione che ci consenta di offrire alla comunità grossetana un servizio minimo garantito di fruibilità di queste strade, che non ricada esclusivamente sull’amministrazione comunale“.