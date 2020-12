Il Comune di Grosseto prosegue nella cura delle strade

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di messa in sicurezza del tratto stradale di via Mercurio, via Platino e via Argento.

L’attività manutentiva avrà una copertura economica di 127 mila euro e l’obiettivo è quello di migliorare e rendere più sicura la circolazione dei veicoli, e non solo, per le via della città.

“La nostra Amministrazione – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore con delega ai Lavori pubblici – chiude l’anno con l’approvazione di un ulteriore intervento rivolto alla cura del manto stradale. La nostra volontà, considerando le terribili condizioni in cui versavano le strade del comune di Grosseto all’inizio del nostro mandato, è quella di rendere la circolazione sicura ed agevole. Non vogliamo assolutamente che il degrado, l’incuria e l’insicurezza facciano parte del nostro suolo comunale. Con l’intervento approvato, ancora una volta, mettiamo in luce una delle nostre battaglie principali: ridare alla città e alle sue frazioni un manto stradale in stato ottimale.”

