“Natale a Grosseto”, il Comune: “I disabili possono parcheggiare in piazza Gioberti, non in piazza Duomo”

Il Comune di Grosseto informa che, chi è in possesso del contrassegno invalidi, ha diritto e possibilità di accedere alla Ztl del centro storico, così come di parcheggiare all interno della stessa, con il solo limite di non creare intralcio alla circolazione.

Ciò in virtù delle limitazioni alla sosta temporaneamente introdotte per consentire lo svolgimento del mercatino di Natale nello stesso centro storico. Si specifica che l’ordinanza ha istituito un posto di sosta riservato a veicoli a servizio di persone con impedite o limitate capacità motorie in piazza Gioberti proprio in virtù della soppressione di quelli in piazza Dante.

Inoltre, poichè nella giornata di domenica 4 dicembre è previsto lo svolgimento del mercato, si ricorda di non parcheggiare la propria auto nell’area mercatale.