Nuovi lecci in città: il Comune investe 18mila euro, ecco le vie in cui saranno piantati

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Grosseto nel creare più verde per i cittadini.

L’intervento di riqualificazione del verde pubblico della città, per un valore complessivo di 18mila euro, nasce dalla volontà di riqualificare alcune aree della città quali via Tito Speri, via Ferrucci, via Mascagni e via Telamonio.

La scelta degli alberi ad alto fusto è ricaduta sul leccio (Quercus ilex) sulla base del nostro clima e del nostro territorio, in modo da evitare l’insorgere di malattie fungine che portano al disseccamento e alla morte dell’albero.

“Nuovi alberi ad alto fusto adorneranno alcune tra le strade principali della nostra città – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Riccardo Megale, assessore ai lavori pubblici –. I lecci sono tra gli alberi sempreverdi più longevi e capaci di raggiungere dimensioni notevoli e che quindi porteranno grande giovamento sia per quanto riguarda il design urbano sia per la salubrità dell’aria“.