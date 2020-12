Adeguamento antisismico: il Comune investe 360mila euro per i lavori nelle scuole

Lavori di adeguamento sismico per le scuole di via Lago di Varano e di via Pirandello per un investimento totale di oltre 360mila euro. La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo, che prevede l’utilizzo di sostegni e pilastri in grado di assorbire le onde sismiche e limitare l’impatto di un eventuale terremoto.

“Ci teniamo a sottolineare che le scuole sono sicure – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale –. Si tratta di interventi migliorativi e di adeguamento degli edifici alle normative attuali, che vogliamo realizzare nonostante la bassa sismicità del nostro territorio, a tutela della collettività“.

Più nel dettaglio, il progetto prevede l’impiego di elementi controvento che garantiscono l’assorbimento delle azioni sismiche, il rinforzo dei pilastri esistenti e l’adeguamento delle travi di fondazione.

“Il nostro impegno – commenta l’assessore ai Servizi educativi, Chiara Veltroni – è volto a garantire alle famiglie un servizio che sia il migliore possibile, aggiornato sulla base delle normative vigenti. La nostra attenzione per un settore così importante per le famiglie resta sempre alta“.