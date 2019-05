Via Giordania, il Comune investe 37mila euro: “Vogliamo restituire dignità ai lavoratori”

Ammonta a 37mila euro la somma messa a disposizione dal Comune per la realizzazione delle opere di interventi minimi di urbanizzazione in via Giordania: i lavori permetteranno l’utilizzo del parcheggio e dell’area di sosta per lo stazionamento dei titolari di attività dello spettacolo viaggiante.

“Vogliamo risolvere una situazione critica che da troppo tempo non aveva la giusta attenzione degli amministratori – commenta Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto –: vogliamo garantire la qualità della vita degli occupanti e sanare una zona ora caratterizzata da grave incuria e degrado. Vogliamo restituite dignità a delle persone e dei lavoratori che ammiro e rispetto per la passione e per la tenacia che hanno nel portare avanti la loro professione“.

Il Comune oggi si impegna a mettere a norma la zona e realizzare, con carattere di urgenza, gli interventi minimi necessari sull’acquedotto, le fogne nere e la rete elettrica per consentire successivamente lo stazionamento temporaneo dei veicoli adibiti ad uso abitativo dei titolari di attività dello spettacolo viaggiante negli spazi attualmente a disposizione, coerentemente con la destinazione funzionale d’uso cui è adibita l’area di via Giordania.