Controlli di Polizia e Municipale in via Roma e alla stazione: il plauso del Comune

“Voglio personalmente ringraziare, nella figura del Questore Dott. Antonio Mannoni, tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, per la celerità di risposta alle problematiche evidenziate dai cittadini di via Roma e delle strade circostanti la stazione ferroviaria. Il servizio prontamente attivato di ulteriori momenti di controllo del territorio in un’area tanto delicata, è per noi un importante segnale di vicinanza e collaborazione da parte della Questura nella gestione della sicurezza della nostra città”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il nostro Corpo di Polizia Municipale – aggiunge l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale – ha portato il suo contributo di uomini e mezzi, in alcuni momenti del fondamentale servizio svolto dalla Questura nei giorni scorsi, servizio per il quale aggiungo, a quelli del nostro sindaco, i miei ringraziamenti al Questore. Attività simili, svolte anche in sinergia con la nostra Polizia Municipale, contribuiscono a rafforzare il senso di sicurezza dei residenti nella zona e la percezione della presenza delle istituzioni nell’affrontare le situazioni di disagio sociale“.