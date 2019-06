Il Comune di Gavorrano è entrato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Ieri il Comune di Gavorrano è subentrato in ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ovvero la banca dati istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi dei Comuni italiani.

ANPR oltre ad essere una banca dati è un sistema integrato che consentirà ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

Gavorrano è l’ottavo Comune della Provincia di Grosseto ad essere subentrato in ANPR, il 140° in Toscana ed il 215° tra i comuni del Centro Italia su 985 Comuni. Quando tutti i Comuni italiani saranno migrati nel sistema (quello di Gavorrano è il 2202° su circa 8.000), l’ANPR consentirà ai cittadini di svolgere con grande velocità e in un qualunque sportello anagrafe del territorio italiano operazioni che normalmente dovevano essere fatte nel proprio Comune di residenza, come richieste di certificati o rilascio di carta d’identità.

I vari aggiornamenti dei dati saranno registrati in automatico tra enti differenti, come la Motorizzazione, l’Inail o l’Agenzia delle Entrate, evitando duplicazioni di comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni e garantendo maggiore certezza e qualità al dato anagrafico, semplificando le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti e molto altro ancora.

L’obiettivo è stato raggiunto dopo un accurato lavoro di “bonifica” dei dati anagrafici portato a compimento negli ultimi mesi dagli uffici dell’Area Affari Generali, in sinergia con l’azienda PA DIGITALE S.p.A, fornitrice del software per la gestione della banca dati dei servizi demografici e grazie al supporto dell’Amministrazione che ha messo a disposizione le risorse per poter realizzare questo importante passaggio.

“Siamo soddisfatti ed orgogliosi del lavoro prezioso e dell’impegno dell’Ufficio Anagrafe. Da oggi saremo in grado di dare un servizio migliore ai nostri cittadini e questo è il nostro obiettivo primario”, così commenta il sindaco Andrea Biondi.