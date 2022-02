Cartelle Tari ricevute in ritardo, il Comune: “Nessuna mora per i cittadini”

La scadenza riportata nelle bollette per il saldo della Tari, la tassa sui rifiuti, non è tassativa.

Il Comune di Capalbio rassicura i cittadini che stanno ricevendo, a partire da oggi, delle cartelle con il saldo Tari che riportano, come data di scadenza, il 31 gennaio.

“Ci hanno segnalato questo ritardo che non dipende dall’amministrazione e per questo vogliamo rassicurare tutti i cittadini sul fatto che non ci saranno conseguenze per il pagamento in ritardo – spiega l’assessore al bilancio Federico Bordo -. Gli uffici avevano dato incarico di far partire le bollette oltre 20 giorni fa, ma purtroppo si è verificato un ritardo di cui siamo venuti a conoscenza solo questa mattina“.

“Non ci sarà nessuna alcuna – precisa Bordo – per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza e ci scusiamo per il disguido pur non essendo direttamente responsabili“.