“Piano Amiata”, il Comune: “Bene progetto, sostegno importante per il territorio”

Sulla questione “Piano Amiata” intervengono il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, e il consigliere al turismo, Renzo Nannetti, con una nota congiunta.

“L’Unione dei Comuni grossetana e senese, unite all’Ambito territoriale, condividono da sempre progetti mirati a rendere appetibile tutto il territorio amiatino dal punto di vista turistico. La loro materia prima è la montagna, l’Amiata, con i suoi prodotti, i suoi servizi e le sue aziende – si legge nel comunicato -. Come amministrazione comunale di Castel del Piano consideriamo quindi un progetto di aiuto, l’ultimo stilato dal ‘Piano Amiata’, che si avvale di un contributo regionale di 500mila euro, per l’intera montagna, da non frammentare tra i singoli Comuni, come invece suggerisce qualcuno. Se è vero che l’unione fa la forza, per noi questo è un progetto unitario che mira a non accontentarsi delle briciole, ma è piuttosto un’occasione da non perdere, per tutti, in nome dell’Amiata“.

“Il progetto è una risorsa concreta disponibile subito, unito a quegli aiuti che gli enti locali potranno destinare alle imprese, anche secondo le direttive ministeriali, in materia economica e di sicurezza, per l’incolumità e la salute pubblica, vista l’emergenza attuale per il Covid-19 – prosegue la nota -. Questo progetto prevede la riorganizzazione del comprensorio amiatino con l’anello più alto, ciò significa mirare a collegare tutti i poli turistici esistenti, intercettando percorsi provenienti dai vari paesi, per collegarli alla parte alta della montagna. All’insegna della tutela del patrimonio ambientale il progetto prevede: tracciati, sentieristica, punti di sosta, parcheggi, attività ricreative sportive e di gioco, servizi vari volti a migliorare l’offerta, qualificarla cercando di sviluppare il turismo sia a valle che a monte”.

“Concentrare le risorse per l’Amiata non significa dunque concentrarle in una parte del territorio a discapito di altre, ma anzi è fare sistema e cercarle tutte insieme. Dobbiamo promuovere e valorizzare tutta l’Amiata per portarla in alto dal punto di vista turistico, per farsi trovare pronti quando ci sarà la ripartenza. Uniti da questo intento comune, proseguendo per un unico obiettivo, oggi più che mai avvertiamo il bisogno di farci trovare pronti per il domani quando ci potrà essere il ritorno alla normalità – termina il comunicato -. Per una montagna come la nostra significa offrire, a chiunque lo chieda e lo voglia, il nostro ambiente caratterizzato dalle sue peculiarità: ambientali, territoriali, paesaggistiche, culturali, culinarie, tutte eccellenze che la contraddistinguono in ogni stagione”.