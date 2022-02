‘Patto strategico per il territorio’: il Comune incontra i produttori di olio e vino

Il Comune di Capalbio chiama a raccolta i produttori di olio e vino del territorio.

È in programma per mercoledì 2 marzo, alle 15.30, nella sala del Consiglio comunale un incontro organizzato da Federico Bordo, assessore all’agricoltura, al quale prenderà parte tutta la giunta Chelini, per confrontarsi con le imprese del territorio per comprendere le loro esigenze.

“Nel nostro programma di mandato – spiega l’assessore Bordo – ci siamo posti come obiettivo la creazione di un ‘Patto strategico per il territorio’ da condividere con i produttori locali e altre attività commerciali e turistiche. Abbiamo deciso di avviare il lavoro per piccoli gruppi, anche per rispettare le indicazioni di tutela della salute pubblica legate allo stato di emergenza sanitaria, ma nelle prossime settimane ci confronteremo anche con altre realtà, come i titolari di attività commerciali, i ristoratori, gli stabilimenti balneari”.

Un’occasione, dunque, per raccogliere suggerimenti e proposte utili a realizzare un percorso di valorizzazione delle produzioni locali. “Il nostro intento – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – è quello di partire dai bisogni reali del territorio e del sistema delle imprese per lavorare a progettualità specifiche. Per questo, per noi, è fondamentale l’ascolto e il dialogo”.

Per accedere al municipio, e partecipare quindi all’incontro, è necessario essere in possesso del Green pass rafforzato.