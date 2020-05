“Compriamo nella nostra città” : al via la campagna dell’associazione La Forgia

È partita ufficialmente la fase due e gli esercizi commerciali si stanno preparando per ripartire nonostante le difficoltà.

Per questo l’associazione culturale “La Forgia” di Follonica, in linea con le campagne già promosse nell’ultimo anno a sostegno dell’economia locale, ha deciso di ribadire il messaggio tramite una nota: “A fronte delle disastrose conseguenze maturate dall’emergenza Coronavirus, i nostri commercianti e artigiani si sono trovati costretti a sospendere le loro attività per più di due mesi. Questa è una preziosa occasione per ritrovare uno spirito di comunità strettamente necessario per sostenere la ripartenza della nostra economia locale. Dobbiamo favorire il lavoro dei nostri artigiani, i prodotti del nostro territorio, il piccolo commercio al dettaglio, i negozi di vicinato. La qualità dei loro prodotti non è certo inferiore a quella dei negozi on line, con la differenza che vi sorrideranno e vi saranno grati“.

“Pensate ai loro figli – prosegue la nota dell’associazione –, probabilmente vanno a scuola con i vostri, molti di loro sono stati compagni di giochi in infanzia. Dimostriamo di essere una grande comunità ora, adesso, tutti insieme, dobbiamo sostenerli, dobbiamo aiutarli, dobbiamo comprare nella nostra città. Ogni nostro piccolo acquisto può dare un grande sostegno all’economia di Follonica e al futuro delle attività che danno vita alle nostre vie“.

“Ripartiamo ora – conclude la nota –, ripartiamo insieme, ripartiamo più forti“.