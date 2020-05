#Comprainmaremma e aiuta le aziende a ripartire: ecco l’iniziativa per sostenere l’economia

Si chiama #comprainmaremma l’iniziativa ideata dall’agenzia Internetfly di Grosseto e messa a disposizione del nucleo Fenice del Comune, per sostenere le imprese del territorio messe a dura prova da due mesi di lockdown.

Il 4 maggio è iniziata la “fase 2” dell’emergenza coronavirus, quella che porterà alla graduale riapertura delle attività commerciali e produttive, e in un momento così delicato occorre l’aiuto di tutti per fa ripartire l’economia locale, anche comprando “maremmano”.

Il gruppo ha già raggiunto in pochi giorni quasi 4mila iscrizioni e presto verrà arricchito da una rubrica settimanale dal titolo “Maremma – Le idee che contano“, nella quale le aziende partecipanti potranno raccontare e raccontarsi.

L’iniziativa è rivolta alle imprese di ogni settore merceologico del territorio e ai giovani che sviluppano con talento e creatività i loro progetti. La rubrica sarà quindi inserita nel gruppo e servirà a fare rete, accrescere la conoscenza, la promozione e la visibilità di #comprainmaremma.

La modalità per entrare a far parte dell’iniziativa è semplice e gratuita: basterà iscriversi al gruppo Facebook comprainmaremma e, nel pieno rispetto di modalità, regole e netiquette, si potranno inserire prodotti e servizi che ciascuna attività locale produce, commercializza, vende. La partecipazione è estesa a tutte le piccole e medie imprese, agli artigiani, ai liberi professionisti, all’agroalimentare, all’agricoltura, al turismo.

«Il messaggio che intendiamo lanciare – spiega Barbara Ciacci, responsabile marketing di Internetfly – è quello di sensibilizzare le persone a fare acquisti nel nostro territorio per favorire il rilancio della microeconomia locale. Peraltro è un mezzo che mettiamo a disposizione senza alcun costo per tutte le imprese che vogliono farsi conoscere tramite una rete di sistema, che ha come obiettivo l’unione e la promozione delle attività locali».