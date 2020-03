“Compra maremmano”: al via la campagna promozionale del Fronte Verde

Fronte Verde Grosseto, alla luce delle recenti disdette di alberghi e soprattutto agriturismi, promuove la campagna promozionale “Compra maremmano“.

“Tale idea è finalizzata non tanto ad un bieco e rigido campanilismo localista, né è una richiesta di adottare politiche protezionistiche – si legge in un comunicato del Fronte Verde -. È semplicemente un’idea volta a sensibilizzare i cittadini maremmani ad una reazione nei confronti di chi all’estero sta mostrando poco rispetto verso gli italiani, in questo momento di difficoltà, senza discernimento tra italiani sani e italiani che non stanno bene, ma stanno guarendo“.

“Ovviamente non ci interessa speculare su una così grave epidemia, ma, anche poiché i contagi stanno diminuendo, riteniamo inaccettabile il comportamento di alcune nazioni verso l’Italia – continua la nota -. Ecco perché, come Fronte Verde Grosseto, invitiamo i nostri concittadini a una scelta di riscatto ed a comprare i prodotti tipici locali. ‘Compra maremmano’ può inoltre essere una scelta che va a rilanciare la filiera corta, il chilometro zero, quindi anche a ridurre le emissioni di CO2“.

“Per tutti questi motivi – termina il Fronte Verde –, è giusto reagire e mostrare a tutto il mondo l’orgoglio di essere maremmani e l’amore per la nostra bella terra“.

La campagna “Compra maremmano” prende spunto dalla campagna nazionale del Fronte Verde “Compra italiano”.