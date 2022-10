Compostaggio domestico, al via il monitoraggio: sconti sulla Tari per i cittadini virtuosi

Ha preso il via da oggi (20 ottobre), nel comune di Massa Marittima, il consueto monitoraggio sul compostaggio domestico che interesserà un campione di cittadini che hanno aderito al progetto del Comune “Differenziamoli, riciclare conviene!“, i quali, previa telefonata, riceveranno la visita di un funzionario addetto alla verifica del corretto utilizzo della compostiera. Il funzionario sarà a disposizione anche per rispondere ad eventuali domande e dare dei consigli.

In tutto, nel comune di Massa Marittima, dal 2006 ad oggi, sono state consegnate 495 compostiere. che vengono utilizzate da 1265 cittadini.

“Le compostiere fornite dall’amministrazione comunale in comodato d’uso – spiega Ivan Terrosi, assessore all’ambiente del Comune di Massa Marittima – rappresentano un utile strumento per ridurre il conferimento dei rifiuti organici e al tempo stesso garantiscono un fertilizzante naturale per i terreni. Il progetto delle compostiere ha ottenuto un riscontro positivo nei cittadini e l’amministrazione comunale continuerà anche quest’anno a garantire la consegna di questo strumento a quanti ne faranno richiesta avendo i requisiti di spazio previsti. Ridurre la produzione di rifiuti e aumentare la percentuale di differenziata sono gli obiettivi che ci siamo dati come amministrazione comunale, con un’attenzione costante e crescente sul problema degli abbandoni e dei conferimenti errati. Questo monitoraggio consente non solo di verificare il corretto utilizzo della compostiera, ma anche di rispondere a quesiti e dubbi”.

“È importante continuare a lavorare su più fronti – prosegue Ivan Terrosi – dall’educazione ambientale nelle scuole, alla corretta informazione delle famiglie fino al controllo del territorio. E comunque le azioni portate avanti sino ad oggi stanno dando dei risultati, stiamo registrando dei progressi importanti sulla percentuale di raccolta differenziata nel nostro comune”

Il campione di cittadini che rientra nel monitoraggio di quest’anno è formato dalle persone che hanno preso di recente la compostiera e dalle famiglie che non sono state controllate negli ultimi anni.

A seguito del risultato del monitoraggio, il Comune premierà i nuclei familiari che usano correttamente la compostiera, con uno sconto sulla Tari del 10%, che verrà erogato, l’anno successivo. Le famiglie che sono state controllate lo scorso anno e dal monitoraggio sono risultate virtuose continueranno a percepire lo sconto del 10%.

Prosegue contemporaneamente la consegna delle nuove compostiere da parte del Comune di Massa Marittima ai cittadini che ne faranno richiesta.

Ma ecco come richiedere la compostiera: possono presentare istanza di assegnazione coloro che hanno la disponibilità di orti, giardini e terreni. A seguito viene consegnato un compositore in comodato d’uso gratuito, realizzato in plastica seconda vita riciclata, entrando nel progetto del Comune, a nome dell’intestatario della tariffa dei rifiuti.

I moduli di domanda possono essere scaricati al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~a8b91947-bc17-455f-bc4a-c771cb9cf562~.html