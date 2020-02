Lo strano caso dei gemelli Oliver e Amanda: palindromo al quadrato

Evento eccezionale, se lo si guarda dal punto di vista della numerologia, quello che oggi si festeggia in casa Serini.

Oliver e Amanda sono fratelli gemelli, residenti a Monterotondo Marittimo, e oggi è il loro compleanno, ma non un compleanno qualsiasi: questo è davvero speciale.

Non solo Oliver e Amanda compiono gli anni oggi, il 02.02.2020, data palindroma ed eccezionale, considerato che ne abbiamo solo 366 nell’arco di diecimila anni, ma loro, visto che sono gemelli, sono 2, ed essendo nati nel 2000, oggi compiono 20 anni.

Palindroma è la data che non cambia se viene letta da sinistra a destra e viceversa e questa volta vale anche per le convenzioni anglosassoni (che usano la formula mese/giorno/anno), un evento che non accadeva dal Medioevo, cioè dall’11.11.1111, ma di cui sicuramente all’epoca nessuno avrà fatto caso.

Compiere dunque 20 anni il 02.02.2020 per 2 gemelli nati nel 2000 è davvero un caso più unico che raro. Gli appassionati di cabala e numerologia troverebbero materiale a sufficienza per trarne affascinanti teorie. Oliver e Amanda si godono semplicemente in famiglia il loro giorno “speciale”.