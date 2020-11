Emergenza Coronavirus: le commissioni consiliari si svolgeranno on line e a distanza

Anche le commissioni consiliari si adeguano all’emergenza sanitaria da Covid 19 ancora in corso e, fino a nuove e positive diposizioni in merito, saranno convocate a distanza.

Questa è la decisione adottata dal presidente del Consiglio comunale di Follonica, Francesca Stella, in accordo con la conferenza dei capogruppo.

“Il Comune di Follonica – dichiara Francesca Stella -, nel rispetto del regolamento del Consiglio comunale, vuole garantire la massima trasparenza e partecipazione dei lavori delle commissioni consiliari, anche in questo momento di emergenza sanitaria che, purtroppo, non sembra arrestarsi“.

“E’ interesse comune – continua il presidente del Consiglio comunale – portare avanti gli impegni amministrativi e programmatici, come è interesse dell’amministrazione comunale continuare ad agire garantendo la massima trasparenza facendo in modo che i cittadini interessati e la stampa partecipino ai lavori; tutto questo, però, oggi deve avvenire in sicurezza, ed è per questo che le prossime riunioni delle commissioni consiliari del Comune di Follonica si terranno on line“.

Per garantire la massima partecipazione anche dei cittadini interessati, le convocazioni continueranno ad essere pubblicate sulla home del sito istituzionale del Comune di Follonica, al link www.comune.follonica.gr.it, nella sezione dedicata alle notizie brevi; nella convocazione sarà scritto che, coloro che sono interessati a partecipare alla riunione, dovranno scrivere all’indirizzo mail staff@comune.follonica.gr.it entro le ore 11 del giorno antecedente la riunione, indicando il proprio indirizzo mail.

A seguito della richiesta di partecipazione, gli interessati riceveranno l’indirizzo della piattaforma, individuata in GoToMeeting, e che gli interessati dovranno scaricare, e il relativo pin di accesso per collegarsi alla riunione.

Il presidente Francesca Stella ricorda inoltre che le registrazioni audio dei lavori delle commissioni consiliari sono sempre disponibili sul sito del Comune di Follonica alla pagina http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/il_consiglio/