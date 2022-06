La Commissione pari opportunità apre lo sportello di ascolto: “Occasione per ricostruire relazioni”

Giovedì 9 giugno la Commissione pari opportunità del Comune di Civitella Paganico inaugurerà uno sportello pubblico di ascolto destinato a tutta la cittadinanza.

Lo sportello sarà attivo tutti i giovedì del mese, a partire dalle 17, nei locali de “La casa del fiume”, proprio a Paganico. “Ascoltiamoci” è il titolo di quest’iniziativa, che avrà come obbiettivo quello di offrire uno spazio per accogliere interrogativi e soprattutto orientare i cittadini verso i servizi del territorio.

“Sono felice di questa iniziativa della Commissione – commenta il sindaco Alessandra Biondi – perché è un’importante occasione per ricostruire relazioni e rapporti dopo il periodo di isolamento in cui la pandemia ci ha spinto. Una bella iniziativa che serve per farsi conoscere e per capire quali possono essere i bisogni da cui ripartire”.

Con lo sportello di ascolto proseguono i lavori della Commissione pari opportunità del Comune, insediatasi lo scorso 12 aprile, un organo consultivo e propositivo, quasi interamente al femminile, che ha iniziato a lavorare in supporto del Consiglio comunale al fine di favorire le pari opportunità e l’eguaglianza, coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, delle istituzioni e dell’associazionismo.