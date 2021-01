Prima riunione per la Commissione pari opportunità: eletto il presidente

Si è riunita per la prima volta la Commissione pari opportunità di Scarlino per eleggere il presidente e il vicepresidente.

Il gruppo è formato dal sindaco Francesca Travison, dall’assessore alle pari opportunità Silvia Travison, dall’assessore alla cultura Michele Bianchi, dal capogruppo di “Pensiamo Scarlino” Roberto Maestrini, da Flora Iole Poli e Marzia Berretti, della Croce Rossa di Scarlino, e da Linda Martinelli del Si Club Soroptimist Follonica-Colline Metallifere. La commissione ha eletto presidente Martinelli e sua vice Poli.

«Il gruppo ha iniziato il suo percorso nel migliore dei modi – spiega il sindaco Travison –: il clima è molto positivo, siamo certi che la commissione farà un ottimo lavoro».

La prossima riunione è stata fissata lunedì 15 febbraio. «Il lavoro da fare è tanto – spiega l’assessore Travison –: dobbiamo ricostruire, come già abbiamo iniziato a fare, il tessuto sociale del territorio che purtroppo negli ultimi anni è andato a disgregarsi, coinvolgendo le scuole, le associazioni e tutti i cittadini».

La presidente Martinelli ha esperienza nel settore sociale e da vent’anni fa parte del club Soroptimist. «Sono molto felice di guidare la Commissione pari opportunità di Scarlino – spiega la presidente –: già durante la prossima riunione inizieremo a tracciare le linee programmatiche, con l’intento di dare alla comunità un valore aggiunto che accresca il senso civico di ogni cittadino».