Commissione pari opportunità: al via le candidature, come presentare domanda

Ci sarà tempo fino all’8 ottobre per presentare la propria candidatura per far parte della Commissione pari opportunità del Comune di Roccastrada. Il vigente regolamento prevede infatti che l’organismo debba essere rinnovato con l’insediamento della nuova amministrazione: a questo proposito sono stati pubblicati nel sito istituzionale nei giorni scorsi l’avviso ed il modello di domanda.

La Commissione è composta da un numero massimo di sette donne che ne abbiano fatto domanda, allegando il proprio curriculum personale e professionale. Devono possedere competenza ed esperienza nel campo delle iniziative in favore delle donne, della parità e delle pari opportunità, nei vari settori storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei mass media, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell’ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica. L’organismo è poi integrato con le donne elette in consiglio comunale che ne fanno parte di diritto.

La Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale. E’ organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta ed esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

“L’auspicio dell’amministrazione comunale – dichiara il vicesindaco e assessore alle pari opportunità Stefania Pacciani – è la costituzione di una squadra di donne che, in continuità con quanto già svolto da parte di coloro che le hanno precedute, intenda assumere il ruolo nella Commissione con passione ed entusiasmo, suggerendo agli organi di governo la realizzazione di piani di ‘azioni positive’ volte a garantire le pari opportunità ed a rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, e con l’obiettivo di favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale ”.

“Colgo nuovamente l’occasione per ringraziare pubblicamente – dichiara il sindaco Francesco Limatola – le componenti della Commissione pari opportunità uscente per il grande lavoro che hanno stato messo in campo e per l’importante impegno sul tema, in collaborazione con l’amministrazione comunale che ha sempre condiviso le idee proposte. Auspico che la nuova commissione prosegua su questo percorso di condivisione con l’augurio che queste piccole azioni possano veicolare importanti messaggi per le nuove generazioni e la collettività tutta”.

Per Informazioni sul funzionamento della Commissione e sul regolamento è possibile consultare il sito istituzionale al seguente link: http://www.comune.roccastrada.gr.it/il-comune/commissione-pari-opportunita . Per scaricare l’avviso ed il modello di domanda: https://urly.it/32t4z

Informazioni e documentazione disponibili presso la Unità operativa 3 “Servizi alle associazioni e alle imprese” – tel. 0564.561222 – 0564.561229 – 0564.561244.