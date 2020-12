Festività natalizie, la Commissione pari opportunità: “Grazie alle associazioni per il contributo”

“…sapete che cosa vi dico

io che non comando niente?

Tutte queste belle cose

accadranno facilmente;

se ci diamo la mano

i miracoli si faranno

e il giorno di Natale

durerà tutto l’anno”

Gianni Rodari

La Commissione Pari opportunità del Comune di Gavorrano, con queste parole, vuole ringraziare le associazioni di volontariato e i privati cittadini che “per questo Natale così complesso hanno contribuito a rendere la festa meno triste e a dare una luce di speranza a tutta la nostra comunità”.

“Tutti voi avete risposto con il cuore, con un atto di amore e un profondo senso di solidarietà all’appello lanciato dalla Commissione e siete andati molto al di là delle nostre aspettative – continua il comunicato della Commissione pari opportunità -. Avete creato video di grande valore che hanno composto il calendario dell’Avvento, avete inventato e realizzato in poco tempo e con pochi mezzi gli alberi di Natale e gli addobbi in tutte le frazioni del nostro Comune, ricreando, nonostante tutto, l’atmosfera del Natale”.

“Grazie al vostro sapere e al vostro saper fare, oggi, è un grande orgoglio vedere realizzati tanti lavori che hanno un valore aggiunto altissimo, molto più delle fastose luminarie che addobbano tante città – prosegue la nota -. È il lavoro collettivo, è la solidarietà, è il sacrificio di ognuno, è il senso di appartenenza ad una comunità che ha fatto la differenza e ha prodotto risultati eccellenti, oltre ad aver lanciato un messaggio di speranza, una luce che si accende nell’oscurità. Eravamo comunque certi che la risposta sarebbe arrivata puntuale poiché nel nostro territorio la condivisione, la solidarietà, l’accoglienza hanno radici profonde che vengono da lontano, fanno parte del nostro vivere quotidiano e non si sono fatte sopraffare dall’indifferenza, dagli egoismi, dall’arroganza”.

“Del resto ogni associazione, per quelli che sono i suoi specifici compiti, durante questo accidentato percorso dell’anno 2020, ha risposto con grande attenzione alle molteplici esigenze portando aiuto e sostegno all’intera collettività e cercando di non lasciare indietro nessuno, i bambini, gli adolescenti, gli anziani, i diversamente abili e i portatori di piccole o grandi fragilità – termina il comunicato -. Quindi, così come siamo abituati a fare, se ci diamo la mano le belle cose accadranno facilmente e ogni giorno potrà essere Natale per tutti noi”.