Giornata contro la violenza sulle donne: iniziativa della Commissione pari opportunità nelle scuole

Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per l’occasione, è in programma un’iniziativa a cura della Commissione pari opportunità del Comune di Orbetello.

“Quest’anno, visti i limiti che il Covid ci impone, la Commissione pari opportunità del Comune di Orbetello ha deciso di promuovere un’iniziativa indirizzata agli Istituti comprensivi del nostro comune – spiega il vicesindaco Chiara Piccini, presidente della Commissione pari opportunità -. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado di Orbetello, Albinia e Fonteblanda. I ragazzi hanno elaborato, su base volontaria, un racconto breve, dal titolo: ‘Medie World: femmine e maschi a confronto’, al fine di riflettere sul rapporto uomo/donna nel reciproco rispetto e nella valorizzazione di entrambi i generi”.

“Gli elaborati verranno poi valutati da una giuria composta da Irene Lizzulli, Stefano Goracci e Annalisa Nencioni.

La giuria sceglierà quindi i ‘migliori’ tre racconti (primo, secondo e terzo classificato), che verranno premiati ‘simbolicamente’ il 25 novembre – termina Chiara Piccini -. Ringrazio i giurati, la dirigente scolastica, Dott.ssa Capitini, e gli insegnanti che hanno accolto e promosso quest’iniziativa. Ringrazio tantissimo la Commissione pari opportunità. Il ringraziamento più grande va infine ai nostri ragazzi e ragazze che, con la loro partecipazione, hanno reso speciale l’evento”.