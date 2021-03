Festa della Donna: la Commissione pari opportunità realizza una serie di video

“Noi..le Donne”: questo è il titolo che la Commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano ha assegnato all’evento organizzato in occasione dell’8 marzo per celebrare la Festa della Donna.

Le commissarie hanno realizzato una serie di video affrontando ognuna singoli e diversi argomenti sull’universo femminile e, in alcuni casi, raccontando in maniera personale e autentica esperienze dirette .

Il quadro che ne viene fuori è una rappresentazione e una testimonianza del mondo della donna, senza la pretesa di raccontarla in tutti i suoi innumerevoli contenuti, ma con l’intenzione, questo sì, di esaltarne e carpirne in maniera semplice ed autentica la capacità, la sensibilità, la forza e il valore che la stessa ha avuto ed ha in ogni contesto sociale; nella famiglia, nel lavoro e nel volontariato; oggi come ieri.

Nel dettaglio, ecco il contenuto dei singoli video:

1) Il Mandorlo Odv a sostegno delle donne vittime di violenza;

2) donne e mamme di ragazzi speciali;

3) storie di una sorellanza nelle diverse culture di Gavorrano;

4) le amiche delle miniere di Gavorrano;

5) la mediazione familiare, un’opportunità nella gestione della crisi di coppia;

6) donne e lavoro: discriminazione di genere. Strumenti di contrasto e tutela;

7) il cuore delle donne CRI; 8) Il potere delle donne.

I video verranno singolarmente pubblicati durante tutta la settimana che seguirà l’8 marzo, a decorrere da martedì 9 marzo, sia sul canale Facebook del Comune che sulla pagina Facebook della Commissione.

L’8 marzo, inoltre, la Commissione pari opportunità, condividerà e parteciperà all’evento “Festa della donna? ..No grazie” .

Riflessioni sulla condizione femminile dove protagonista sarà la scuola media di Gavorrano e nell’ambito del quale alcuni studenti incontreranno da remoto il Consiglio comunale di Gavorrano e la Commissione pari opportunità per parlare e confrontarsi sulla condizione della donna e sulla violenza di genere. Anche in questo caso l’evento sarà trasmesso in differita sulla pagina Facebook del Comune di Gavorrano e sulla pagine Facebook della Commissione .