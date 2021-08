Femminicidio Monterotondo: il dolore della Commissione pari opportunità

L’aberrante femminicidio accaduto a Monterotondo Marittimo ha colpito profondamente la comunità scarlinese.

La Commissione pari opportunità del Comune di Scarlino esprime vicinanza alla famiglia della vittima e ai cittadini del paese delle Colline Metallifere.

«Un dramma che ci ha sconvolto profondamente, anche perché, come Scarlino, Monterotondo è una piccola realtà della provincia di Grosseto – dichiara l’assessore alle pari opportunità, Silvia Travison –. Purtroppo ci ritroviamo ancora una volta a piangere la morte di una donna vittima della violenza di chi le stava accanto: abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce perché crediamo che la sensibilizzazione sia un motore fondamentale per far passare messaggi che purtroppo ancora oggi non sono arrivati a destinazione. Il contrasto a questi aberranti atti è una battaglia da portare avanti uniti, senza sosta e senza perdere di vista l’obiettivo.

Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima e confermare l’impegno della Commissione nel promuovere tutte le azioni necessarie per contrastare la violenza sulle donne. Abbiamo da poco terminato di affiggere in ogni ufficio e spazio pubblico del Comune il cartello con il numero gratuito dedicato appunto a chi subisce violenza, il 1522. Rinnoviamo l’appello a tutte coloro che hanno bisogno di aiuto a chiamare quel numero per iniziare un percorso di sostegno».