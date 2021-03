Disturbi alimentari: la Commissione pari opportunità organizza una serie di incontri

“La Commissione per le pari opportunità del Comune di Magliano in Toscana condivide il progetto elaborato dall’associazione Perle Onlus di Grosseto, che celebra la decima Giornata nazionale dedicata ai disturbi alimentari“.

A dichiararlo è la presidente Doriana Melosini.

“La nostra Commissione – prosegue Melosini – si è sempre dimostrata attenta alle problematiche sociali, soprattutto quelle che interessano i giovani, e vuole ancora più sensibilizzare e far conoscere quella che ritiene essere una significativa piaga sociale che attanaglia i nostri giovani e non solo. Infatti, come risulta da uno studio fatto a livello nazionale e promosso dal Ministero della Salute, i casi di disturbi alimentari nel periodo della pandemia sono aumentati del 30%. Dati, questi, molto significativi, che ci inducono come Commissione, ad una riflessione importante”.

“Per questo motivo, in accordo con l’associazione Perle Onlus, vorremmo programmare un ciclo di incontri, in linea con le attuali norme anti-Covid, che ci accompagnino da oggi sino al 2 giugno, ricorrendo in tale data la Giornata mondiale sui disturbi del comportamento alimentare. Un progetto importante – conclude Doriana Melosini – che serve a far conoscere ai cittadini queste subdole patologie che distruggono corpo e mente dei nostri giovani e a fornire alle famiglie gli strumenti per individuarne i primi segnali e quindi porre immediati rimedi“.

Accedendo al sito della biblioteca comunale di Magliano in Toscana, è possibile consultare l’ampia bibliografia sull’argomento. L’associazione Perle è nata nel 2004 con l’obiettivo di aiutare giovani e le loro famiglie che si trovano ad affrontare un disturbo alimentare.