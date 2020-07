Poste Italiane, il Commissario: “Fondamentale riaprire l’ufficio in via Cimarosa”

Il Commissario prefettizio Alessandro Tortorella, già in Fase 2, nel mese di maggio, aveva sensibilizzato la Direzione provinciale di Poste Italiane Spa in merito alla riapertura del terzo ufficio postale di Follonica, cioè quello in via Cimarosa.

Al riguardo, sabato 11 luglio si è nuovamente interessato, ricevendo un’ulteriore assicurazione che si tratta di una ‘decisione temporanea, assunta a livello centrale‘.

“Seguirò con attenzione gli sviluppi“, dichiara il Commissario.