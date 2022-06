Magliano in Toscana, la Prefettura nomina il commissario: ecco chi è

In seguito alle dimissioni del sindaco di Magliano in Toscana, Diego Cinelli, divenute efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione, il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha sospeso con proprio provvedimento gli organi elettivi e nominato Commissario, per la provvisoria amministrazione dell’Ente, il viceprefetto Maria Paola Corritore, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 141, comma 1, lettera B, n. 2) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Contestualmente, il Prefetto Berardino ha informato il Ministero dell’Interno per l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale di Magliano in Toscana.

La dottoressa Maria Paola Corritore è dirigente dell’area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie della Prefettura di Grosseto, ed ha in passato svolto le funzioni di sub commissario nel Comune di Pitigliano e di commissario nel Comune di Montieri.