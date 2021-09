Comizio di Giorgia Meloni: scatta il divieto di vendita per asporto di bevande in vetro e metallo

In occasione del comizio elettorale che si terrà lunedì 27 settembre in piazza Dante, per motivi di ordine e sicurezza pubblica è stata emanata un’ordinanza contro la vendita per asporto e detenzione di bevande in contenitori di vetro e metallo.

L’ordinanza è valida dalle 17 alle 20 di lunedì 27 settembre e comunque fino alla fine del comizio, in tutta l’area di piazza Dante, via Ricasoli, piazza del Sale e corso Carducci.

L’inosservanza comporta una multa che va dai 25 a 500 euro.