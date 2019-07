Viale Mascagni, il comitato: “Stop al taglio dei pini, il Comune ascolti i grossetani”

“Stop ai tagli indiscriminati degli alberi a Grosseto. No al taglio dei pini di viale Mascagni“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il comitato Impronta Verde.

“Questo è quello che da tempo chiedono e oggi ribadiscono i grossetani all’amministrazione comunale, sempre in modo civile, composto e democratico, ma fermo e deciso negli intenti – continua la nota -. Il comitato Impronta Verde apprende con grande soddisfazione il risultato finale del sondaggio lanciato sulla pagina Facebook ‘Contratto di Governo – Grosseto’, dove il 65% dei partecipanti (1.459 persone) si è espresso contro il taglio dei pini di viale Mascagni. Tale risultato va a sommarsi alle 1.748 firme raccolte dal comitato Impronta Verde su Change.org e alla grande mobilitazione dei grossetani, promossa dall’associazione Grosseto al Centro, sostenuta da comitati e associazioni sensibili al tema e che ha permesso di raccogliere in tempi brevissimi oltre 2.000 euro necessari per la relazione tecnica dell’esperto internazionale di pini Giovanni Morelli“.

“Impronta Verde auspica che questo ennesimo risultato a favore del mantenimento delle attuali alberature di viale Mascagni, unito alla disponibilità dell’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale di valutare alternative all’abbattimento, porti al favorevole accoglimento della volontà chiaramente espressa dai cittadini di salvaguardare i pini di viale Mascagni. Il verde pubblico è patrimonio di tutti e i cittadini hanno il diritto di poter partecipare attivamente a scelte così importanti – prosegue il comunicato -. Il comitato ha già più volte sottolineato come interventi così invasivi e irreversibili si potrebbero evitare con un corretto controllo e una corretta manutenzione inseriti all’interno di un Piano del verde che lo stesso assessore Megale, nell’ultimo incontro dello scorso maggio, ha dichiarato voler redigere a seguito anche dei nostri suggerimenti. Infatti, tale Piano, corredato anche dal censimento di tutte le specie arboree presenti sul territorio, è l’unico strumento che permette una corretta pluriennale pianificazione e gestione del verde pubblico“.

“I cittadini e il comitato auspicano che i nostri rappresentanti politici sappiano interpretare e fare proprie le volontà di migliaia di persone che si sono chiaramente espresse con numeri importanti e diano dimostrazione di saggezza e lungimiranza – termina la nota –, salvaguardando al contempo i pini di viale Mascagni e la sicurezza della viabilità stradale“.